رئيس مجلس الجنوب تابع اوضاع الصامدين والنازحين في حاصبيا وراشيا في حضور ابو فاعور وهاشم وقبلان: نواكبهم بتوجيه من بري وميقاتي

واصل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر جولاته الميدانية في البلدات لمتابعة اوضاع الصامدين فيها والنازحين بينها و الاطلاع على جهوزية المراكز. واستهل حيدر جولته من مركز إيواء مرج الزهور في قضاء حاصبيا ثم انتقل الى ثانوية حاصبيا ودير صيدنايا في حاصبيا ومدرسة الكفير يرافقه قائمقام القضاء رواد سلوم حيث اطلع على حاجات الأهالي في حضور النائب فراس حمدان .

انتقل حيدر الى مركز قائمقامية راشيا حيث اجتمع مع القائمقام نبيل المصري في حضور رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد ورئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، ثم انضم النائبان قبلان وهاشم الى اللقاء، وكان عرض للاوضاع في المنطقة. وشرح المصري واقع النزوح وكيفية تأمين مستلزماتهم واعداد النازحين وحاجاتهم الملحة والصعوبات التي تواجه عمل البلديات وكيفية تجاوزها، شاكرا لمجلس الجنوب دوره.

وتحدث الحداد عن المصاعب المالية التي تواجه البلديات، في ظل تأخير دفع مستحقاتها من وزارة المالية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، داعيا الى دفعها ودعم البلديات والاتحادات البلدية في ظل هذه الظروف الصعبة.كما زار الحاضرون بعض مراكز الايواء واطلعوا الى حاجاتهم.

بعدها توجه حيدر الى مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا وعقد لقاء مع النواب وائل ابو فاعور وقبلان قبلان وقاسم هاشم قبل ان يتم استكمال الجولة على مراكز الايواء في المنطقة والاستماع من مديري المراكز على المتطلبات الملحة و ما يتم تأمينه منها.

وقال أبوفاعور: "في حاصبيا وراشيا نحاول قدر الامكان ان نقوم بواجبنا، وهنا أشكر لمجلس الجنوب التلبية السريعة للمطالب التي نتقدم بها، بالتعاون مع البلديات ومسؤولة وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة وفريق العمل ومع قائمقام راشيا، فالشكر لمجلس الجنوب على العمل الدؤوب الذي يقوم به".

أضاف:" معنيون بالعلاقة التاريخية والحالية والمستقبلية بين الرئيس وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، الذي نسعى سويا معه ومع الرئيس نجيب ميقاتي على المستوى السياسي، بالاضافة الى الموضوع الاغاثي لتكوين شبكة أمان وطنية، منعا لأي انقسامات او شروخات داخلية، لان الحرب الاسرائيلية أساسا عبء كبير، لكن العبء الأكبر "لا سمح الله" هو الانقسام الداخلي وتداعياته". تابع:" بيان عين التينة كان واضحا، ونسعى الى جعله وطنياً شاملاً تتوافق عليه كل القوى، لأننا في أمس الحاجة الى الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وعدم الوقوع في شر بعض الأفكار الانقسامية، التي يمكن ان تزيد الاعباء علينا". وشكر أبو فاعور النائبين قبلان وهاشم ورئيس مجلس الجنوب والحضور مؤكدا "الاستمرار في العمل سويا".

بدوره، شكر النائب قبلان لأبو فاعور والحزب التقدمي الاشتراكي دورهما في الجهود التي تبذل من اجل الاهالي النازحين، منوها بدور البلديات والقائمقام واتحاد بلديات جبل الشيخ واهالي المنطقة في احتضان الاهالي الوافدين من مناطق بعيدة. وقال:" في ظل العدوان الوحشي الاسرائيلي المستمر على لبنان والمنطقة، في ظل الإجرام المتمادي واللامحدود وغياب القيم والمبادىء التي يتغنى بها كثر ، الحد الادنى هو تضافر وتعاون وتعاضد القوى المعنية ذات الرؤية المشتركة ممن يعنيهم الناس وفي مقدمتهم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي احتضن اخوانه واشقاءه منذ اليوم الأول للعدوان، والذين يبذلون كل ما يلزم من اجل الوحدة الوطنية التي هي أهم قاعدة من قواعد المواجهة". ولفت الى ان "الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة عند الرئيس نبيه بري والاخوان جميعا وهو ليس جديدا ، وكنا دائما في الأزمات وفي المواقف الأساسية على رؤية واحدة".

وإذ شكر مجلس الجنوب على الدور الذي يقوم به، تمنى قبلان على المعنيين بالطوارىء واللجان أن "يكثروا من العمل ويقللوا من التنظير، لان مجلس الجنوب لديه تجربة طويلة وواقعية وملموسة خلال الفترات الماضية"، داعيا الى ان "يأخذ هذا المجلس دوره لكي يكون الى جانب الناس". ختم:" ما زال هذا العدو يمعن في القتل والاجرام، وما زال هذا العالم متسامحاً معه، وعليه ان يقول له توقف وكفى"، مؤكدا ان "وحدتنا الوطنية هي الاساس للخروج من الأزمة"، معربا عن ارتياحه لهذا الاحتضان بكل القرى والبلدات والذي يشكل صفعة للعدو الاسرائيلي الذي كان يعتقد ويفكر غير ذلك".

وأعرب النائب هاشم عن امتنانه وشكره للاهل الموجودين في كل هذه المناطق "التي احتضنت أهلنا النازحين، بدءا من حاصبيا الى راشيا، امتدادا على مساحة البقاع والجبل وكل الساحل والبحر والوطن". وقال:" ان هذه الروح التضامنية التي ابداها الشعب هي الاساس في التخفيف من وجع وآلام شعبنا ممن تعرضوا لهذا العدوان، فيما العالم لم يتحرك ضميره الإنساني لما يرتكب في حق شعبنا واهلنا"، معتبرا ان "وحدة الموقف الداخلي هي الاساس في مواجهة العدوان".

ولفت حيدر الى ان "فرق عمل مجلس الجنوب، منذ اللحظة الاولى في 8/10/2023 تواكب الاهالي الصامدين بتوجيه من الدولة اللبنانية عبر الرئيسين نبيه بري و نجيب ميقاتي، ولكن حجم هذا العمل زاد أخيرا واصبح على مستوى ضخم جدا على مستوى الوطن، وهو اصبح أكبر عبء وطني يعانيه لبنان حاليا، وبالتالي يحتاج الى تضافر جهود الجميع، ومن الأمثلة على هذا التعاون ما يتم بين الحزب التقدمي الاشتراكي ومجلس الجنوب، والذي اثمر تأدية الخدمات الأساسية للنازحين بشكل جيد، وضمن افضل المناطق"، معتبرا ان "الغاية الأساسية هي وقف اطلاق النار وعودة النازحين الى قراهم" .

وفي سرايا جب جنين عقد اجتماع ضم النائبين قبلان وهاشم ورئيس مجلس الجنوب مع قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه للاطلاع على حاجات مراكز الايواء واوضاع النازحين في المنطقة.

حضر الاجتماع رئيسا اتحادي بلديات البحيرة يحيى ضاهر والسهل محمد المجذوب، وعدد من مسؤولي حركة "أمل" في المنطقة. اطلع الحاضرون على شؤون النازحين والحاجات الأساسية، وكل ما يمكن القيام به من أجل تحسين الظروف لهم، ولا سيما المتواجدين في المدارس الرسمية والخاصة والمراكز والقاعات العامة.

بعدها انتقل الحضور إلى ثانوية جب جنين الرسمية والتقوا مديرها وجالوا على الأهالي مستمعين إليهم في كل ما يساهم في صمودهم وتخطيهم لهذه الظروف الصعبة.