مهرجان الموسيقى العربية| تفاصيل وموعد حفل محمد محسن وفؤاد زبادي

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى فعاليات الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، حيث يشهد غدٍ، الثلاثاء، ٣ حفلات وصالون ثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تفاصيل الحفل

على مسرح النافورة فى الثامنة والنصف مساء يقدم الموسيقار عمرو سليم فاصلا للعزف المنفرد على البيانو مع فقرة للفنانة آيات فاروق، يليها أعمال من الطرب الأصيل يشدو بها الفنان الكبير فؤاد زبادي ويختتم الحفل بفقرة غنائية للفنان محمد محسن بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتمتد الفعاليات الي مسرح الجمهورية حيث يقدم المنشد احمد العمرى وفرقته حفل " نقشبنديات يتضمن مختارات من أعمال الشيخ سيد النقشبندى وغيرها .

وعلى معهد الموسيقى العربية تبدأ فى السادسة مساء تجربة فنية مبتكرة تدور حول التأثيرات المتبادلة بين الموسيقي العربية وموسيقي الفلامنكو الأسبانية لكلا من هشام عصام عبد الحفيظ سعد مكارم(مصر)، فرانسيسكو ديفيد سوتو ايفاريس، غييرمو غارسيا غاروا وخوسيه سواريز رويز (أسبانيا).

كما يعقد بالمسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافي فى السادسة مساء بعنوان " الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى فرص وتحديات " بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين هم " الدكتور أحمد درويش ، الدكتور حسام لطفى ، المايسترو أمير عبد المجيد والملحن والمطرب عمرو مصطفى وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر .

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان جلساته بالمسرح الصغير حيث يناقش في العاشرة صباحا محور الموسيقى العربية والتأليف الموسيقى العالمي .. التأثيرات المتبادلة (١) ويتناول موضوعات الموسيقى البحتة في السودان بين الأصالة وتقنيات التأليف الغربي ، انفتاح الثقافة المغربية على العالم - الموسيقى الأندلسية نموذجاً ، زمامير في كل مكان .. رحلة الميجويز السريعة من الفولكلور السوري إلى البوب ​​العربي الحديث ، العلاقات الخفية والمعلنة بين الخطاب الموسيقي الغربي والعربي التأثير والتأثر ، تأثير صيغة الكونشيرتو في تطور الأداء على آلة الناي .. عطية شرارة نموذجاً ، الجذر والجزر عن الإيقاع الأيديولوجي الخادع للموسيقى المصري بحضور الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) مقررا والباحثون الدكتور كمال يوسف ( السودان) ، عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب) ، الدكتور ألبرت ن. آغا (امريكا-سوريا) الدكتور سمير الفرجاني ( تونس ) - الدكتور عاطف إمام فهمي - الدكتور مروان على فوزى ( مصر ) .

وتعقد الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتطرح محور الموسيقى العربية والتأليف الموسيقى العالمي .. التأثيرات المتبادلة (٢) وتتناول الآلات الموسيقية التي تم العثور عليها فى البرتغال الاندلس ، إدخال آلات جديدة في التخت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في مصر ، دور الموسيقى الشعبية المصرية في تعزيز الوجدان القومي .. تجربة المؤلف الموسيقي أحمد عبيد نموذجا بحضور الدكتور كمال يوسف ( السودان ) مقررا ، الكسندر بنتو ( البرتغال ) ، كيرا وايس ( امريكا ) ، الدكتور إيهاب صبرى ويعقبها القاء توصيات اللجنة العلمية للمؤتمر .