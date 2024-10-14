ثلاثي هجومي مرعب في تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة هولندا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "أليانز"، مواجهة مشتعلة مساء اليوم الإثنين، عندما يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب هولندا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة وتعزيز صدارته للمجموعة، التي يتواجد على قمتها حاليًا برصيد 7 نقاط.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بومان

خط الدفاع: كيميتش، تاه، روديجير، ميتلستاد

خط الوسط: ستيلر، بافلوفيتش، فيرتز

خط الهجوم: أونداف، جنابري، كليندينست

موعد مباراة المانيا وهولندا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا أمام هولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تذاع مباراة ألمانيا أمام هولندا مساء اليوم الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية على قناة beIN Sports HD 1.