شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود.. جهاز إيسترن كومبانى يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقى خلال المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة بنادي إيسترن كومبانى، وباسم عادل مدير الكرة، على تهنئة الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز على الحصول على لقب السوبر الأفريقي بالورود خلال المباراة الودية التى جمعتهما اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيسترن كومبانى عبر فيس بوك، صورا لهذه التهنئة معلقا عليها: "بالورود .. هنأ أعضاء مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني المهندس خالد عباس وباسم عادل، نادي الزمالك والمدير الفني جوزيه جوميز على الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي في المباراة التي جمعت الناديين صباح اليوم وأسفرت النتائج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.