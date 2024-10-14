شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وحقائق عن منافسى منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بمواجهة غانا يوم 19 أكتوبر الجاري، وتتفتح المسابقة بمواجهة المغرب وتنزانيا، على أن تكون مباراة مصر وغانا بعدها مباشرة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وفيما يلي أبرز تفاصيل المنتخبات التي تنافس مصر في المجموعة:

منتخب مصر

تستضيف، مصر، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث. أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، إفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.

منتخب غانا

شاركت، غانا، في نسختي 2015 و2016، لكنها لم تتمكن من التأهل إلى النهائيات منذ ذلك الحين، وفشلت، غانا، في تجاوز دور المجموعات في النهائيات، وتأمل في تحقيق ذلك في نسخة العام الحالي، في مصر.

فازت، غانا، على كوت ديفوار بمجموع 10-5 في التصفيات، للتأهل إلى النهائيات، وتستهل مشوارها بمواجهة مصر يوم السبت المقبل، فيما ستكون مباراتها الثانية أمام المغرب.

منتخب المغرب

ستشارك، المغرب، للمرة السادسة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، ووصلت المغرب، لنصف النهائي في نسختي 2015 و2016.

تحصلت المغرب على ميداليتين برونزيتين في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية (2021 و2022)، واحتلت المركز الرابع في نسختي 2016 و2018.

منتخب تنزانيا

ستشارك، تنزانيا، للمرة الثالثة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، حيث تأمل في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وكانت أول مشاركة لتنزانيا، في نسخة عام 2018، في مصر، حيث احتلت المركز الأخير في المجموعة "ب".

تحسنت نتائج، تنزانيا، بعض الشيء خلال مشاركتها في النسخة الثانية في عام 2021، حيث أنهت المنافسة في المركز الثالث في الدور المجموعات ضمن المجموعة "أ".