فن ومشاهير

محمد أنور يحتفل بانتهاء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ديبو"

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى النجم محمد أنور، من تصوير جميع مشاهد مسلسل ديبو والذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الرقمية، وحقق نجاح كبير منذ طرحه.

وقام محمد أنور، بتصوير آخر مشاهد مسلسل ديبو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واحتفل بانتهاء التصوير مع فريق عمل المسلسل على أنغام أغنية «كبرتو الموضوع» لأحمد سعد وهي الأغنية التى تم استخدامها كتتر للمسلسل.

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مسلسل ديبو

أبطال مسلسل ديبو

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ ١٢ حلقة، وبطولة : محمد أنور، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، أمجد الحجار والطفلة ريما، بالإضافة للعديد من نجوم الشرف.

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مسلسل ديبو

آخر أعمال الفنان محمد أنور

آخر أعماله فيلم جوازة توكسيك، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

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مسلسل ديبو

أبطال فيلم جوازة توكسيك


ويشارك جوازة توكسيك عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

MO Nasa

MO Nasa

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