ست اتفاقيات توقعها الأكاديمية السعودية اللوجستية لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الأكاديمية السعودية اللوجستية اليوم, ست اتفاقيات، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ووزارة البلديات والإسكان, والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والكلية التطبيقية بجامعة القصيم، وشركة نيوم ستافكو، وشركة الصالحية الطبية، وذلك على هامش أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024.

وتهدف الاتفاقيات إلى توطيد الشراكة في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب وبناء الكفاءات المهنية، وتنظيم الفعاليات وورش العمل لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالًا لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي.

يُذكر أن الأكاديمية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من الهيئة العامة للنقل، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.

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