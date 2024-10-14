في أكتوبر الوردي.. نسقي أحمر الشفاه الزهري على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - يُعد أحمر الشفاه الزهري بتدرجاته المختلفة، القوية والخافتة، خياراً مثالياً للنساء من مختلف الأعمار، فهو يبرز الشفاه بأسلوب أنثوي ويجعلها أكثر امتلاءً، ويمنح إطلالة مشرقة نابضة بالحياة، وفي مقدمتهن النجمات اللواتي يَمِلن كثيراً إلى اعتماد أحمر الشفاه الزهري في إطلالاتهن المختلفة، سواء بأسلوب جريء وقوي أو بأسلوب أنثوي ناعم، بخاصة في شهر أكتوبر، وذلك للمساهمة في دعم مريضات سرطان الثدي.

وتتلاءم ألوان أحمر الشفاه الزهري وتبرز مع رسمات مكياج العيون بأشكالها وألوانها المختلفة، لا سيما إذا ما أتقنت اختيار درجة الزهري المناسبة، وهكذا تضفين على وجهك لمسة مشرقة جذابة ولافتة. وبما أن الوردي هو شعار شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، يمكنك أن تتألقي بأجمل درجات أحمر الشفاه الزهري في شهر أكتوبر الوردي، بخاصة أنه يجمع بين النعومة والتأثير اللافت، ويتميز بأنه يلائم صاحبات البشرة السمراء والفاتحة على حد سواء.

وهنا نرصد لك أجمل اختيارات النجمات اللواتي تألقن بصيحات مكياج راقية وأنيقة مع أحمر الشفاه الزهري الذي يتراوح بين أحمر الشفاه الغلوسي الزهري وأحمر الشفاه الزهري المات والزهري الفاقع كالفوشيا، لتتألقي بدرجة الزهري المناسبة لمكياجك في شهر أكتوبر.

أحمر الشفاه الزهري الخفيف على طريقة نانسي عجرم

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يمثل أحمر الشفاه الزهري اختيارك الموفق بخاصة إذا كنت من صاحبات الذوق الناعم والطبيعي على خطى النجمة نانسي عجرم التي تشتهر بمكياجها الخفيف والبسيط وتعتمد ألوان أحمر شفاه زهرية خافتة تبرز شفتيها الممتلئتين، وقد اختارت في إحدى حفلاتها الغنائية مكياجاً زهرياً ارتكز على ظلال العيون الزهرية والماسكرا الخفيفة، ونسَّقت معه أحمر الشفاه الزهري الطبيعي والناعم. يمكنك اعتماد هذا المكياج في حياتك العملية واليومية إلى جانب السهرات والمناسبات العائلية.

أحمر الشفاه الزهري الفاقع من نوال الزغبي

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ويمكن أن تتجهين في شهر أكتوبر الوردي، نحو تطبيق أحمر الشفاه الوردي القوي واللافت على خطى النجمة نوال الزغبي إلى جانب ظلال العيون النيود الطبيعية والمشرقة. وقد طبقت أحمر الشفاه الزهري الصارخ الذي يُعرف أيضاً بأحمر الشفاه الفوشيا مع مكياج ناعم ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخفيفة، ومكياج البشرة الناعم والمشرق. وأنت يمكنك التألق بأحمر الشفاه هذا في الأوقات المحتلفة، فهو يبرز جمالك وملامحك الجذابة ويسلط الضوء على إطلالتك.

أحمر الشفاه الزهري الكريمي من نجوى كرم

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تعشق كثيرات من النساء أحمر الشفاه الزهري الكريمي اللامع الذي يبرز جمال الشفاه ويزيدها حجماً، وعلى خطى النجمة نجوى كرم يمكنك التألق بهذا اللون مع مكياج زهري بارز من خلال رسمة العيون الزهرية والسموكي المحددة للعين إلى جانب الماسكرا الكثيفة، وأحمر الشفاه الزهري الكريمي غير المحدد، هذا المكياج يناسبك في حفلات الخطوبة وحفلات الزفاف، فهو يُعد أحد أجمل درجات أحمر الشفاه الزهري.

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أحمر الشفاه الزهري الخافت من أنغام

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ويليق أحمر الشفاه الزهري الخافت على صاحبات البشرة الحنطية والسمراء على خطى النجمة أنغام التي تبرز شخصيتها الهادئة بصيحات مكياجها العصرية، إلا أنها في واحدة من أجمل اختياراتها تألقت بأحمر الشفاه الزهري الباهت المحدد بقلم تحديد الشفاه الكريمي إلى جانب ظلال العيون الزهرية والسموكي المسحوبة إلى خارج العين مع طبقات عديدة من الماسكرا لتطويل الرموش وتكثيفها ومكياج البشرة المخملي الموحد والمناسب على لون بشرتها.

أحمر شفاه زهري غلوس من بلقيس

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يعمل أحمر الشفاه الزهري الغلوس على إبراز شكل الشفاه وزيادة حجمها، وفي شهر أكتوبر الوردي يمكنك التألق بهذا اللون على خطى النجمة بلقيس فتحي التي اختارته مع مكياج سموكي بارز محدد بقلم الأيلاينر والكحل الأسود داخل العين والماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش، كذلك مكياج البشرة الناعم إلى جانب البلاش الزهري على تفاحة الخدين، هذا المكياج يليق بالمناسبات كثيراً.

أحمر الشفاه الزهري الفاتح بلمسات لامعة من أحلام

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تشتهر النجمة أحلام بعشقها الكبير لأحمر الشفاه الزهري بتدرجاته المنوعة، وعلى خطاها في شهر أكتوبر، لا تترددي في تطبيق أحمر الشفاه الزهري الفاتح بلمسات لامعة بالغلوس إلى جانب مكياج خفيف مشرق يرتكز على الماسكرا البارزة المطولة للرموش ومكياج البشرة الموحد المصقول بالبلاش الزهري على تفاحة الخدين.

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أحمر الشفاه الزهري على طريقة أصالة

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وعلى طريقة النجمة أصالة، يمكنك التألق بأحمر شفاه زهري ناعم محدد بقلم كريمي من شأنه أن يجذب الأنظار إليك في إطلالتك، ويليق عليه مكياج العيون الزهري الخفيف خاصة للعيون المبطنة مع الماسكرا البارزة، ومكياج البشرة الناعم الملمس ويمكن لهذا المكياج أن يزيدك أنوثةً ونعومةً مع لمسات جذابة في شهر أكتوبر.