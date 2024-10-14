تألقي بأجمل تسريحات شعر ناعمة في الخريف على غرار نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - فاجأت النجمة نادين نجيم جمهورها والوسط الفني بخبر انفصالها عن خطيبها نارين ناربيكيان، بعد نحو عامين على ارتباطهما، وبعد قصة حب جمعتهما ولفتا خلالها الأنظار أينما تواجدا، وذلك من خلال "ستوري" نشرته على حسابها الخاص في إنستغرام؛ أعلنت من خلاله بأنها أصبحت عزباء رسمياً. انتُخبت نادين نجيم كملكة جمال لبنان في عام 2004، وسرعان ما تسلقت سلم الشهرة، حيث برعت في أدوارها التمثيلية التي أثبتت من خلالها قدرتها على تجسيد مختلف الأدوار بشكل محترف ومتقن. كذلك، هي تعد واحدة من أيقونات الجمال العربي، وملهمة للكثير من الشابات بصيحات مكياجها التي تناسب البشرة السمراء، وتسريحات شعرها التي تنبض بالنعومة والبساطة بلونه البني الداكن.

ولناحية تسريحات شعرها تحديداً، نراها تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان المصقولة وتسريحة الكعكة العشوائية مع الغرة القصيرة التي تشتهر بها، إلى جانب تسريحات الويفي والشعر المالس، وهي تنسّق تسريحات شعرها مع صيحات مكياج تأسر القلوب بنعومها وتعكس شخصيتها الأنثوية العفوية والبسيطة.

وهنا، نرصد لك باقة من أجمل تسريحات شعر نادين نجيم؛ لتتألقي هذا الخريف على طريقتها.

تسريحة ذيل الحصان المرتفعة

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تشتهر نادين نجيم بتسريحة ذيل الحصان التي تناسب شكل وجهها البيضاوي وملامحها الجذابة، وقد تألقت بها في واحدة من أجمل إطلالاتها مع الغرة النصفية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، وجاء مكياجها البرونزي اللامع ليكمل جمال وأناقة حضورها، حيث اعتمدت ظلال العيون اللامعة فوق جفن العين المتحرك مع أحمر الشفاه الغلوسي. وتعد هذه التسريحة واحدة من تسريحات الشعر الناعمة التي تبرز ملامح الوجه والمكياج في آن واحد.

تسريحة الكعكة العالية

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كذلك، تميل نادين نجيم إلى تسريحة الكعكة العالية التي تبرز جمالها، خاصة مع الغرة القصيرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه، وقد تألقت بهذه التسريحة التي جاءت بأسلوب مبعثر وضخم، مع مكياج زهري ناعم؛ ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخافتة مع رسمة العين البارزة والمحددة بالكحل الأسود والأيلاينر الناعم والماسكرا البارزة، إلى جانب أحمر الشفاه الزهري. هذه الإطلالة الجمالية من نادين نجيم تناسب حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية.

تسريحة الشعر المالس الطويل المنسدل

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كذلك، لطالما اشتهرت نادين نجيم بتسريحة شعرها الطويل المالس مع الغرة القصيرة التي تغمر الجبين، والتي اعتمدتها في واحدة من إطلالاتها مع المكياج النيود الذي تناغم جداً مع لون بشرتها الحنطية. وهذه التسريحة تليق بكل الأوقات وتناسب النساء من كل الأعمار، فلا تترددي في اعتمادها، فهي تبرز جمالك بأسلوب بسيط وشبابي.

تسريحة الشعر المموج الطويل المنسدل

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ومن أجمل اختيارات نادين نجيم في تسريحات شعرها؛ هذه التسريحة المموجة بين الويفي والريترو مع الغرة الجانبية البف العالية عن الجبين، وقد اختارت معها مكياج نيود؛ ارتكز على ظلال العيون النيود مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الموحد، إلى جانب أحمر الشفاه النيود. وتعد تسريحة الويفي من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء، كونها تبرز جمال الشعر وتجعله يبدو أكثر حجماً وكثافة.

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تسريحة الشعر المبلل المنسدل

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تحرص نادين نجيم على التنوع الدائم في تسريحات شعرها، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها تسريحة الشعر المبلل الطويل مع الفرق الجانبي للغرة، ونسقتها مع مكياج زهري بارز؛ ارتكز على الظلال الزهرية التي غمرت جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر العريض فوق منبت العين، والبلاشر الزهري البارز على تفاحة الخدين، وأنهت إطلالتها بأحمر الشفاه الزهري المات.

تسريحة الشعر الويفي الضخمة

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كذلك، تألقت نادين نجيم في واحدة من إطلالاتها بتسريحة الشعر الويفي المنفوش بأسلوب ضخم، ونسقت معها مكياجاً زهرياً جريئاً بعيون مسحوبة على طريقة الكات آي

Cat Eye مع مكياج بشرة موحد وناعم ناسب لون بشرتها السمراء، إلى جانب أحمر الشفاه الزهري المات.

تسريحة الشعر الكاريه القصير الناعم المنسدل

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وفي إحدى الفترات، تخلت نادين نجيم عن شعرها الطويل، معتمدة قصة الشعر الكاريه القصير بتسريحة ناعمة مع الغرة الجانبية، حيث زادها شباباً، وبدت فيه إطلالاتها نابضة بالحياة، إلى جانب مكياج سموكي ناعم مع أحمر الشفاه النيود، وأنتِ يمكنك اعتماد هذه القصة والتسريحة إذا كنتِ تفضلين الإطلالات الجمالية الناعمة.

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تسريحة ذيل الحصان الكيرلي الجانبية

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وبما أنها دائماً ما تحرص على التنوّع في بتسريحات شعرها، لتترواح بين النعومة والبساطة العصرية، اختارت نادين نجيم تسريحة جانبية ناعمة بالشعر الكيرلي، وبأسلوب ذيل الحصان المنحفض مع الغرة الجانبية، ونسقت معها صيحة المكياج الكلاسيكي؛ الذي ارتكز على الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع.