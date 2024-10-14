شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدًا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 18 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة المفتي غرب مخيم النصيرات.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، خلف دمارًا هائلًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين. 300 شهيد شمال غزة أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في عدوان وحصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، الذي ترافق معه قصف مدفعي وجوي، وتدمير معظم البنية التحتية، وفصل مخيم جباليا عن مدينة غزة.