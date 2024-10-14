شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدًا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 18 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة المفتي غرب مخيم النصيرات.
ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، خلف دمارًا هائلًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 18 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة المفتي غرب مخيم النصيرات.
ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، خلف دمارًا هائلًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.