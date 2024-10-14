شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال» توصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

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أوصى مجلس إدارة شركة ميرال للعيادات الطبية، أمس، إلى الجمعية العامة غير عادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (3.253.017) كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30/06/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.