شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» توقع عقدا مع «روابط الحمرور» بـ89.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أميانتيت العربية السعودية، أمس، عقدا، مع شركة روابط الحمرور المحدودة لغرض توريد أنابيب.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 89.449 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 32 شهرا.
وأضافت أن تفاصيل العقد تشمل: توريد أنابيب لمشروع حفر الآبار وتوسعة جلب المياه لمدينة نجران المرحلة الثانية المملوك لشركة المياه الوطنية.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م والفترات المالية اللاحقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 89.449 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 32 شهرا.
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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م والفترات المالية اللاحقة.