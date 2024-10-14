شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة شمال النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 19 فلسطينيا وإصابة آخرين، وذلك في قصف مدفعي استهدف مدرسة تأوى نازحين فى منطقة المفتى شمال النصيرات.



كما أفادت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقى مخيم البريج وسط القطاع.



وفي السياق، أكدت مصادر طبية ومحلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مسعفين خلال عملية إخلاء مرضى من مستشفى كمال عدوان، وذلك رغم التنسيق المسبق لعملية الإخلاء.