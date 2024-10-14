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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمالي تشيلي

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واس - سانتياجو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمالي تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، إقليم تاراباكا الواقع شمال تشيلي، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات جنوب شرق جزيرة "إيستر" غرب تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترًا من مدينة لا تيرانا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 101.1 كيلومتر.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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