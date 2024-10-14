شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة10-32 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.