الخارجية الاردنية: استمرار عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين في لبنان

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الى أن "عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين في لبنان مستمرة حتى إجلاء آخر أردني".

ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني، قوله إن "جميع الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية والذين طلبوا العودة إلى الأردن عادوا، وبقي من لم يرغب بالعودة حتى اللحظة".

وأوضح القضاء أن "خلية الأزمة الوطنية لا تزال مستمرة بعملها، كذلك السفارة الأردنية في بيروت ما زالت مستمرة باستقبال طلبات العودة، كما تم توفير 50 مقعد على طيران الشرق الأوسط من بيروت لـ عمان مخصصين للسفارة الأردنية".

وشدد القضاة على أن "عمليات الإجلاء عن طريق البر مستمرة لحين عودة آخر مواطن أردني من لبنان، وتأمين عودته سالما"، مشيرًا إلى "استمرار جسر المساعدات الجوي الذي وجه الملك الاردني به، لتقديم المساعدات إلى لبنان حتى انتهاء هذه الحرب".