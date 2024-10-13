بأغاني مصرية وعراقية.. "هُمام إبراهيم" يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أحيا المطرب العراقي هُمام إبراهيم حفلاً غنائيًا ساهرا، مساء السبت، في أولى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية.

وقدم النجم العراقي هُمام إبراهيم عددًا كبيرًا من الأغاني التراثية والشهيرة ومنها "عمار يا اسكندرية" "جرحونا برمش عين، قلبي ليك ميال" وزيدينى عشقا" لكاظم الساهر،

ووجه تحية من أجل السلام للشعب اللبناني خلال تقديمه أغنية "بحبك يا لبنان" للفنانة فيروز، ومن التراث العراقي غنى موال "أقول وقد ناحت" للفنان ناظم الغزالي،

ومن أعماله غنى همام إبراهيم "ذكرني"، بالإضافة إلى أغنية باللهجة المصرية بعنوان "إيه هيحوشني" .

وعبر همام عن سعادته بتواجده بين الجمهور المصري في الإسكندرية على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، وقال: سعيد جداً أنني اليوم في مسرح سيد درويش ، وللمرة السابعة في مؤتمر الموسيقى العربية في الإسكندرية، ومسرح سيد درويش هو لأي فنان فهو عريق وكبير خاصة أننا في دورة مئوية سيد درويش لهذه السنة ، واقدم لكم تحياتي من العراق.



تضمن الحفل عروضًا موسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، بمشاركة الفنانة السورية وعد البحري والفنان العراقي هُمام إبراهيم، بالإضافة إلى فاصل موسيقي مع صوليست القانون جمال عبد المنعم وفقرات غنائية لفناني الأوبرا أحمد الوزيري، أحمد صبري، رضوى سعيد ونهاد فتحي.

وتتضمن الدورة الـ32 للمهرجان العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب)، وآخرين.

كما يشارك في المهرجان 18 عازفًا بارزًا، منهم أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور (تشيللو)، إيهاب صبحي (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، عمر خيرت (بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، سعيد الأرتيست (إيقاع)، وغيرهم.

وتشارك 33 فرقة موسيقية بقيادة 21 قائدًا، منهم أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجي، سعيد كمال، ناير ناجي، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد، مصطفى حلمي، تامر فيظي، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجي، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلي، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.