وزير الخارجية الأردني طالب مجلس الأمن برفع الحصانة عن إسرائيل وحظر بيعها الأسلحة

وأوضح الصفدي، أن "البلدان التي تريد إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير، يجب أن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان؛ ما لم تتم محاسبة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، ووزرائه المتطرفين".
وأضاف أنه "لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".
وأشار إلى أنه "بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد قوات اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته".
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