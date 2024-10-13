كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تهمل الأمهات تقديم وجبة الإفطار لأطفالهن قبل الذهاب إلى المدرسة على الرغم من أهمية هذه الوجبة لأنها تعد بمثابة الوقود للسيارة، وترى الأم أن الوقت يكون ضيقاً في الصباح، كما أن الطفل لا زال يشعر بالنعاس وليس لديه شهية لكي يأكل شيئاً قبل خروجه من البيت، ولكنها لا تعرف أنها بذلك سوف تجعل طفلها يشعر بالكسل وعدم القدرة على التركيز طيلة فترة بقائه في المدرسة، خاصة أنها لم تحرص على تقديم أي نوع من البروتين له ولا تعرف الكمية اليومية من البروتين التي يجب أن يحصل عليها الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة.

يعد البروتين أساس صحة وتغذية الإنسان ولأن البروتين هو المكون الأساسي لخلايا الجسم، ويتم من خلاله بناء هذا الجسم فهو أيضاً يفيد الدماغ المسئول عن الحفظ والتذكر، وعليك أن تقدميه صباحاً لطفلك بعدة طرق ولا تهمليه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود؛ حيث أشار إلى ما هي كمية البروتين التي يجب أن تقدميها لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة وفوائد عديدة لحصوله عليها أثناء أداء يومه الدراسي في الآتي:

ما هي أنواع البروتين التي يجب أن تقدم للطفل منذ عمر ستة أشهر؟

مصادر مختلفة للبروتين

انتبهي لكي لا تقعي في خطأ الكثير من الأمهات؛ حيث يمتنعن عن تقديم البروتين الحيواني للطفل الرضيع حين يبلغ من العمر ستة أشهر بدعوى أنه يكون صعباً وثقيل الهضم على الطفل، ولكن الحقيقة أن البروتين الحيواني الصحي والذي يمكن الحصول عليه من مصادره الطبيعية يكون مفيداً لصحة الطفل ويحتاجه كجزء هام من تغذيته من أجل بناء جسمه وتقويته، وحيث يلعب البروتين دوراً هاماً سواء كان نباتياً في بناء خلايا الجسم والدم والعضلات.

قدمي لطفلك البروتين ابتداء من الشهر السادس، وهناك توجهات بالبدء بتقديم الطعام الخارجي للرضيع من الشهر الرابع، وأضيفي لطعامه التكميلي أصنافاً تحتوي على البروتين النباتي والحيواني وبكميات معتدلة، ويمكن الاستعاضة بالبروتين النباتي عن البروتين الحيواني، فيمكن أن يأكل الطفل البروتين الحيواني مرة واحدة في الأسبوع مثل أن يأكل قطعة من لحم الدجاج في حجم كف يده، في حين يمكن تقديم العدس والفول بشكل يومي للطفل بعد هرسهما جيداً.

فوائد البروتين بنوعيه لصحة الطفل

احرصي على تقديم البروتين لطفلك الرضيع منذ بدء إضافة الطعام الصلب لتغذيته، ولذلك يجب أن تضع الأم باعتبارها أن البروتين هو مصدر التغذية الأساسي للطفل؛ ولكي يزداد وزن الطفل بشكل طبيعي فهو بحاجة للحصول على البروتين بشكل يومي وتكون هذه الزيادة طبيعية وغير مؤهلة للطفل للإصابة بالسمنة.

قدمي لطفلك مصادر البروتين المختلفة؛ لأنه يلعب دوراً كبيراً في بناء أنسجة جسم الطفل المختلفة، وحيث يفيد الطفل في بناء عضلاته وتقوية وزيادة الكتلة العضلية، مما يعزز نموه وقدراته الحركية ومهاراته، ويعمل أيضاً على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي للطفل منذ سن مبكرة.

أضيفي البروتين بنوعيه لغذاء طفلك الرضيع واستمري بذلك حتى سن المدرسة، وذلك لأن البروتين يعمل على تزويد جسم الطفل بالأحماض الأمينية الهامة ويمده بالطاقة من خلال توصيل الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم إضافة لدوره في تقوية عضلة القلب والذي يعد أهم أعضاء الجسم الحيوية.

نسبة البروتين اليومية المقررة في وجبة الفطور للطفل قبل ذهابه إلى المدرسة

البيض المقلي مصدر للبروتين

قدمي لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة وبشكل يومي ما يعادل 15 جراماً من البروتين الخالص، وذلك من خلال منتجات وأصناف عديدة تحتوي على البروتين ويمكن اعتمادها كمصادر للبروتين للطفل، فالمهم أن يحصل الطفل على نسبة هذا البروتين المقررة من قبل الأطباء في الصباح بغض النظر عن نوع البروتين المقدم، كما أن هناك بعض الأطباء وأخصائيو التغذية يضعون معادلة أخرى بالنسبة لكمية البروتين المقررة بشكل يومي للطفل ويجب توزيعها على وجبته وهي جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام من وزنه.

احرصي على تقديم هذه الجرعة من البروتين لطفلك بشكل يومي وقبل ذهابه إلى المدرسة لكي تساعدي طفلك على التركيز وتعزيز قدرته على الحفظ والاستيعاب، وحيث يلعب البروتين دوراً هاماً وحيوياً في صحة الدماغ ونموه في العمر المبكر للطفل، وفي حال نجاحك في تقديم البروتين لطفلك بشكل يومي فيجب أن يكون البروتين العالي الجودة، فمن الممكن أن تقدمي قطعة من اللحم الحيواني أو لحم الدجاج لطفلك بحيث يكون لحم الدجاج خالياً من الجلد على سبيل المثال.

حافظي على كمية بروتين طفلك الصباحي حيث يساعد تناول كوب من الحليب أو اللبن الزبادي أو بيضة مسلوقة أو موزة في تقديم كمية البروتين اللازمة له لكي يحصل على فوائد البروتين التي سوف تجعله مميزاً بين أقرانه الذين لا يحصلون على البروتين الصباحي ولا تغفلي عن إعداد وجبته المدرسية أيضاً، فمن الضروري أن يكون لديه وجبة صحية في منتصف اليوم لأن تقديم مصدر للبروتين في الصباح الباكر سوف يبقي الطفل في حالة شبع لمدة أربع ساعات فقط.

مقترحات لعناصر غذائية تحتوي على البروتين لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة

طبق من المكسرات المشكلة

قدمي لطفلك بيضة مسلوقة في الصباح مع شرائح الكوسا التي تم طبخها على الخضار كوجبة صحية متكاملة، فهو سوف يحصل على فوائد الكوسا التي تحتوي على فيتامينات ومعادن إضافة لفوائد البيض المسلوق والتي تُشعره بالشبع إضافة لأنها تعزز قدرته على التركيز بشكل كبير.

أعدي لطفلك طبقاً من رقائق الحبوب المدعمة المغمورة في الحليب الكامل الدسم كوجبة صحية متكاملة على الفطور، ولا تقدمي له أي نوع من الحبوب المدعمة "الكورن فليكس" التي يضاف لها الشوكولاتة والألوان الصناعية لأنها تحد من شهيته وتؤذي صحته وتقلل من فائدة الوجبة.

انثري بعض المكسرات النيئة فوق شطيرة من الخبز المحمص المصنوع من دقيق الشوفان والذي تمت تغطيته بمبشور الجبن الطبيعي "القريش" أو جبن الشيدر، ولا تنسي إضافة شرائح الخيار والخس المغسول جيداً للحصول على وجبة إفطار سريعة الإعداد وشهية الطعم خاصة أن فوائد المكسرات للأطفال لا تعد ولا تحصى وتعتبر منجماً للفتيامينات والمعادن التي تعزز صحة الطفل وتغذي دماغه، مع ملاحظة أن وجبات اللوز النيئة والكاجو وعين الجمل "الجوز" وكذلك بعض أنواع البذور مثل بذور الشيا والسمسم والكتان تعد من العناصر الغنية بالبروتين العالي الجودة التي يجب تقديمها للطفل خلال الأسبوع مرة واحدة على الأقل.

اهتمي بتقديم كوب من العصير الطبيعي غير المحلى بالسكر الصناعي لطفلك خلال وجبة إفطاره الصباحية مثل عصير البرتقال الطبيعي، أو عصير الجروب الصافي المركز ويفضل أن يكون بعد انتهاء الوجبة، واحرصي على تقديم ملعقة من العسل الأبيض الطبيعي النقي في حال رفض طفلك لشرب كوب من العصير الطازج لأن فوائد العسل للأطفال عديدة؛ حيث يحتوي على عناصر غذائية هامة ومنها الأحماض الأمينية المغذية للدماغ، وراعي ألا تتعجلي طفلك في تناول وجبة الفطور لأن تمهل الطفل في تناول وجبة الإفطار يساعده على الاستعداد النفسي والذهني للمدرسة إضافة لإتاحة الوقت له لكي يتناول وجبة متكاملة غنية بعناصر هامة يجب عليك اختيارها بشكل جيد من أجل يوم دراسي ناجح.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.