كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - يمكنك في شهر أكتوبر الوردي نشر التوعية بمرض سرطان بطرق عدة، أولها ملابسك ذات اللون الزهري، فهي تعبر أولاً عن أنوثتك وتضمن لك إطلالات مشرقة نابضة بالحياة من جهة، ومن جهة أخرى تذكّرين في كل إطلالة لك بشعار شهر أكتوبر، ألا وهو اللون الزهري، لون الحياة والأنوثة. ومع ملابسك الزهرية، لا بد أن تنسقي ألوان المناكير المناسبة معها، لا سيما أن هناك العديد من ألوان طلاء الأظافر التي يمكنك تزيين أظافرك بها، تناسب إطلالتك باللون الزهري وتمنح أظافرك مظهراً متألقاً للغاية، يجمع بين النعومة والرقي في الوقت نفسه.

انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك هنا 5 ألوان مناكير مناسبة لإطلالتك بالزهري في شهر أكتوبر، فلا تترددي في اعتمادها.

المناكير النيود

المناكير النيود



إذا كنتِ من محبات الإطلالات الكلاسيكية، التي تجمع بين الأناقة والنعومة، لا تترددي في تنسيق إطلالتك باللون الزهري مع المناكير النيود بدرجاته المختلفة، وذلك وفقاً للون بشرتك، فإما تختارين النيود البيج إذا كانت بشرتك سمراء، وإما تختارين النيود المائل إلى الوردي إذا كانت بشرتك فاتحة، وهكذا تجعلين إطلالاتك الزهري في شهر أكتوبر الوردي متكاملة تزينها أظافرك باللون النيود الهادئ وشكل أظافرك الأنيق المتناسق مع ملابسك واللوكات التي ترغبين في اعتمادها، سواء في السهرات أو المناسبات أو في الحياة اليومية والعملية.

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المناكير الأبيض

المناكير الأبيض اللؤلؤي



إذا نسقت المناكير الأبيض مع إطلالتك باللون الزهري في شهر أكتوبر الوردي، فأنت بذلك ستضيفين إلى مظهرك العام لمسة مميزة من البساطة والأناقة، مما يسمح لك بالتألق بفستانك الوردي أو بدلتك الزهرية بشكل أكثر جمالاً وجاذبية. فالأبيض سيد الألوان، وهو من أفضل الخيارات التي يمكنك اعتمادها خلال شهر أكتوبر، فهو لون يمثل البساطة والنقاء والنظافة، يضفي تبايناً لافتاً على إطلالاتك كافة. كما أنه أحد ألوان المناكير التي تناسب جميع ألوان البشرة وكل الأوقات من دون استثناء. لا تترددي في اعتماد المناكير الأبيض الثلجي أو اللؤلؤي أو الأبيض المائل قليلاً إلى البيج.

المناكير الأزرق الدنيم

المناكير الأزرق الدنيم



لا يمكن أن تخطئي إن اخترت اللون الأزرق الدنيم، أو ما يُعرف باللون الأزرق البترولي، لتزيين أظافرك به خلال أكتوبر الوردي، لا سيما في إطلالتك باللون الزهري، فهو لون قوي يعوض عن نعومة اللون الزهري، ويمد مظهرك بالقوة والأنوثة في آنٍ. فدمج الأزرق والزهري في إطلالاتك يعد خياراً مثالياً لك في كل الأوقات؛ إذ يمكنك التنسيق مع فستان ناعم بإحدى درجات الزهري، أو مع ملابس يومية كاجوال، أو مع إطلالاتك العملية، فهو في كل الأحوال سيضفي على أظافرك جمالاً وجاذبية ويكمل مظهرك بأسلوب عصري.

المناكير البرغندي

المناكير البرغندي



هل أن من محبات الإطلالات الجريئة غير التقليدية؟ إذا ليس عليك سوى اختيار المناكير العنابي، أو ما يُعرف بالبرغندي، وتنسيقه مع إطلالتك باللون الزهري ليس فقط في شهر أكتوبر الوردي وإنما طوال أشهر السنة، لا سيما في الخريف والشتاء، فهو لون أنثوي جذاب يضفي على مظهرك قوة وجاذبية، وهو خيار مثالي للسهرات بشكل خاص. لا تترددي في اعتماد المناكير البرغندي الغامق، فهو يتناغم مع الزهري الفاتح والداكن على حد سواء، كما أنه يلائم مختلف درجات البشرة، إلى جانب أنه أحد أكثر ألوان المناكير الرائجة في هذا الموسم.

المناكير الزهري

المناكير الزهري



أما إذا كنتِ تبحثين عن خيار جمالي أكثر أماناً لأظافرك، ولست مستعدة للمخاطرة، فليس أمامك سوى أن تختاري اللون الزهري مع إطلالتك باللون الزهري بدرجاته المختلفة، فمطابقة طلاء الأظافر مع ملابسك يعد الحل الأمثل لك، فهو يزيدك أنوثة وأناقة، ويجعل أظافرك تنبض بالحياة. سيكون المناكير باللون الزهري الفاتح الخيار الأفضل لفستان باللون الوردي الفوشيا، ما يخفف من جرأته ويمنحك مظهراً رومانسياً، أما إذا تميلين إلى الجرأة فاختاري المناكير باللون الوردي الفاتح.

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خيارات مناكير تناسب إطلالتك باللون الزهري

المناكير النيود Tutut 212 من ديور Dior

مناكير نيود من ديور Dior



المناكير النيود هذا من ديور يمنحك أظافر أنيقة، ويكمل إطلالاتك في كل الأوقات خلال شهر أكتوبر الوردي، كونه يتناسب مع مختلف درجات اللون الزهري الهادئة والقوية. كما أنه يضمن لك تغطية غنية ومكثفة تدوم لأيام طويلة.

مناكير Chanel Le vernis من شانيل

مناكير أبيض من شانيل Chanel



يتميز هذا المناكير بلونه الأبيض النابض بالحياة الذي يجعل أظافرك جميلة جداً ومتألقة في شهر أكتوبر الوردي. كما أن تركيبته الغنية والمكثفة تشتمل على سيراميد الكاميليا البيئي، وهو مكون مشتق طبيعياً يحمي الأظافر ويمنع تكسرها. وهو مصحوب بفرشاة مسطحة وعريضة تجعل استخدامه سهلاً ودقيقاً.

مناكير Nail Lacquer vernis a ongles من ماك Mac

مناكير زهري من ماك Mac



هذا المناكير الزهري مناسب لجميع ألوان البشرة من دون استثناء، فما إن تضعيه على أظافرك حتى يمدك بجرعة كافية من السعادة والتفاؤل لتكوني بكامل النشاط والحيوية على مدار اليوم. وهو من أنواع المناكير الزهري التي بالإمكان اعتمادها كل يوم. وبإمكانك أيضاً أن تنسقي معه أحمر شفاه زهري زاه لإطلالة تحبس الأنفاس خلال شهر أكتوبر الوردي.