حزب الله لإسرائيل: المعركة لا تزال في بدايتها ولم تر إلا القليل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول العلاقات الإعلامية في منظمة حزب الله اللبناني، محمد عفيف، مساء اليوم الجمعة، إن المعركة مع إسرائيل لا تزال في بديتها، مشيرًا إلى أن الأخيرة تُخفي خسائرها في الميدان والداخل.

وأضاف عفيف في تصريحات صحفية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل.

وأشار إلى أن الحكومة ووزارة الإعلام لا تتحركان بشأن تغطية بعض وسائل الإعلام للحرب، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل تواصل قصف الضاحية الجنوبية، وغاراتها العنيفة لا تتوقف.

ونوّه عفيف إلى أن ذرائع الاحتلال بوجود مخازن أسلحة في الضاحية لم تعد تنطلي على أحد.

وتابع، "العدو يقصف المسعفين وسيارات الإسعاف بتواطؤ أميركي"، مؤكدًا أن قصف المسعفين جريمة ضد الإنسانية، وأن العدوان على بيروت أمس استكمال لجرائم العدو ضد الوطن.

ووجّه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، رسالة إلى إسرائيل: "أقول للعدو لم تر بعد إلا القليل.. المقاومة بخير وحقل رمايتها وتوقيت صلياتها بالشكل المناسب".

وأضاف، "العدو عاجر عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية..المقاومة تنصب الكمائن للعدو ما دفعه مرارا للانكفاء".

وأشار إلى أن المقاومين يرفضون الانسحاب من مواقع ساقطة عسكريا إيمانا بالدفاع عن وطنهم.

المصدر : الجزيرة نت