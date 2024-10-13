"القرار كان منصف".. وكيل القندوسي يكشف كواليس جديدة في تحقيقات النادي الأهلي مع اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يرى نصر يحيى وكيل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، أن نتيجة التحقيقات التي خضع لها اللاعب في النادي الأهلي، مرضية إلى حد كبير.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قدمنا خلال التحقيقات التي خضع لها القندوسي في النادي الأهلي، ما يثبت صحة كلام اللاعب".

وأضاف: "قرار لجنة التحقيق بالنادي الأهلي، كان منصف بالنسبة لنا جداً، ونتيجة التحقيقات كانت مرضية ولم تكن مفاجأة لنا".

واختتم وكيل القندوسي تصريحاته: "النادي الأهلي نادي كبير، إذا وجد أي مشكلة لن يسكت عنها، عرض القندوسي وإعادة هيكلة لجنة التعاقدات لم يكن قرار مفاجئ بالنسبة لي، خاصة بعد تقديمنا ما يثبت صحة كلام القندوسي للكابتن محمد رمضان".