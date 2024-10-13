مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيمَي النصيرات وجباليا

أشارت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين، جرّاء قصف القوّات الإسرائيليّة منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مساء السّبت، ومقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع"، مشيرةً إلى أنّ "العدد مرشّح للارتفاع، في ظلّ وجود مصابين في حالات حرجة". وذلك ارتفع عدد الضّحايا في القطاع يوم السّبت إلى 37.
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 42,175 فلسطينيًّا وإصابة 98,336 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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