إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم ⁧‫إيران‬⁩ الباليستي وترجيحات بردها‬⁩ على الرد الإسرائيلي

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "استعدادات للرد على هجوم ⁧‫إيران‬⁩ الباليستي وترجيحات برد ⁧‫إيران‬⁩ على الرد الإسرائيلي". وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي جو بايدن لمناقشة الهجوم المحتمل على إيران والحربين على غزة ولبنان. وسبق أوضح حرس الثوري الإيراني أن العملية الصاروخية ضد إسرائيل تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان. وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.

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