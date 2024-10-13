خبير يكشف تأثير التطورات الإقليمية على السياحة المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن موسم السياحة الشتوية بدأ، حيث تسجل السياحة الثقافية والشاطئية معدلات إشغال جيدة، خاصة في مناطق مثل مرسى علم والبحر الأحمر.

وأضاف "هزاع"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الخليج 365، أن الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة تؤثر بشكل طفيف على السياحة بنسبة لا تتجاوز 10%، قائلًا:"إذا تصاعدت الأوضاع إلى حرب إقليمية، فسيؤثر ذلك بشكل أكبر على حركة السياحة، خاصة من دول آسيا".

توقعات أعداد السائحين خلال الموسم الحالي والقادم

وأوضح الخبير السياحي، إلى أن مصر تتوقع استقبال 15 مليون سائح في عام 2024، مع إمكانية الوصول إلى 17 مليون سائح في عام 2025.

وأكد الدكتور حسام هزاع، على أهمية زيادة الغرف الفندقية وتوسيع رحلات الطيران الشارتر منخفض التكاليف، إلى جانب تعزيز التسويق من خلال المشاركة في المعارض الدولية لدعم السياحة المصرية، وذلك لزيادة أعداد السائحين.

تأثير التطورات الإقليمية على السياحة المصرية

وفي سياق متصل، أضاف الخبير السياحي محمد كارم أن التأثيرات الإقليمية على السياحة تكون محدودة وتتركز بشكل طفيف في مناطق جنوب سيناء مثل طابا ونوبيع.

وقال "كارم"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الخليج 365، أنه رغم ذلك، بدأ الموسم الشتوي بشكل قوي، وشهد تدفقًا سياحيًا كبيرًا، خصوصًا في مجالات السياحة العلاجية والعربية.

وأشار محمد كارم، إلى أن بعض المناطق تزيد فيها نسب الإشغال لأنها بعيدة عن الأحداث، في حين تشهد مناطق جنوب سيناء تراجعًا طفيفًا في الإقبال.

كما أشار إلى افتتاح منطقة التجلي الأعظم قريبًا، حيث سيعزز السياحة بشكل كبير في مصر، لافتًا إلى أن موسم السياحة الحالي شهد إقبالًا من جنسيات جديدة، مثل السياح التايلانديين.