الامارات | بريطانيا: السجن مدى الحياة لامرأة قتلت والديها وعاشت مع جثتيهما 4 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أكتوبر 2024

قضت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 36 عاماً ضد فرجينيا ماك كولوتش (36 عاماً) لقتلها والديها، والعيش مع جثتيهما 4 سنوات.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، قالت المدعية العامة ليزا وايلدينغ لمحكمة تشيلمسفورد كراون، إن كولوتش، 36 عاماً، سممت والدها بدواء مخدر وضعته له في مشروب كحولي، ثم قتلت والدتها في اليوم التالي.

وأضافت أن كولوتش «ضربت والدتها بمطرقة، وطعنتها مرات عدة في صدرها بسكين مطبخ».

ووقعت كلتا الجريمتين في 2019 في منزل الوالدين في غريت بادو بإسيكس، حيث استمرت المتهمة في العيش مع جثتي والديها 4 سنوات تالية.

وقالت وايلدينغ لمحكمة تشيلمسفورد كراون إن كولوتش «بنت قبراً مؤقتاً» لوالدها، الذي عمل محاضراً جامعياً في جامعة أنجليا روسكين، وتم العثور على «القبر المستطيل» في غرفة كانت غرفة نوم كولوتش ومكتبه، وكان «مغطى بأغطية، وصور ولوحات فوقها».

وقالت: «لقد أخفت جثة والدتها، ملفوفة في كيس وسادة، داخل خزانة في غرفة نومها".

تم الكشف عن جرائم القتل بعد أن أثار أطباء والديها مخاوف بشأن غيابهما، ودخول الشرطة إلى المنزل بالقوة في 2023.

لسنوات، كانت ماك كولوتش تكذب بشأن مكان وجودهما، وكثيراً ما تخبر الأطباء والأقارب بأن والديها مريضان، أو في إجازة، أو يمكثان بعيداً في رحلات طويلة.

وقامت الشرطة بدخول البيت بالقوة قبل مواجهة ماك كولوتش، حيث اعترفت بجرائمها، وقالت: «كنت أعلم أن هذا سيحدث في النهاية. من المناسب أن أقضي عقوبتي. افرحوا، على الأقل أمسكتم بالشريرة».

وحكت ماك كولوتش للضباط عن كيفية قتل والديها عندما أخبرتهم بمكان السلاح، وقالت إن السكين المستخدمة لطعن والدتها كانت تحت الدرج، و«لا يزال عليها دماء، إنها صدئة، لكنها ستظل عليها آثار دماء».

وقال المحقق روب كيربي: «لقد قتلت والديها بدم بارد»، مضيفًا أنها كانت «متلاعبة ذكية فقد كذبت بشأن كل جانب تقريباً من حياتها».

وقالت وايلدينغ إنها «كانت تفكر في قتل والديها منذ 2019، وكانت تخطط لذلك، بعدما لعبت القمار عبر الإنترنت، وأنفقت 21 ألفاً و193 جنيهاً إسترلينياً خلال 2018 و2023، واستمرت في التمتع بفوائد المعاشات لوالديها بعد وفاتهما».

وقال قاضي المحكمة إنه متأكد من أن الجريمة تنطوي على درجة كبيرة من التخطيط المسبق؛ حيث جمعت ماك كولوتش «كمية كبيرة من الأدوية، واشترت سكيناً في 2019 كانت هذه أعمالاً عدوانية بعد أشهر من التفكير والتخطيط».

وأضاف: «أنا متأكد من أن الدافع الأساسي وراء كل جريمة قتل كان منع والديك من اكتشاف أنك كنتِ تسرقينهم وتكذبين عليهما وتأخذين مالهما».