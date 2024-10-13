الامارات | «البرقوقي» يزيّن الأظافر في الخريف والشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزين الأظافر باللون البرقوقي في خريف/شتاء 2024/2025، لتمنح المرأة إطلالة فخمة يكتنفها الغموض، حسب مجلة Elle. وأشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال إلى أن البرقوقي هو لون بنفسجي داكن، يجسد مزيجاً مثالياً من الأناقة والعمق والغموض، ويستحضر في الذهن الدرجات الدافئة والغنية للمناظر الطبيعية الخريفية. ويتناغم طلاء الأظافر باللون البرقوقي الفخم مع الملابس التي تكتسي بالألوان الدافئة، مثل البيج والجملي، وكذلك الألوان المحايدة ذات الطابع الكلاسيكي، مثل الأسود والرمادي.

• يتناغم مع الملابس التي تكتسي بالألوان الدافئة مثل البيج والجملي.