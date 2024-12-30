الامارات | «دبي للإعلام» تنقل احتفالات دبي بـالعام الجديد إلى العالم     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء جميع تحضيراتها الخاصة بمواكبة احتفالات العام الجديد 2025، التي ستشهدها إمارة دبي، بدءاً من مساء غد وحتى صباح بعد غد الأول من يناير 2025، وذلك من خلال سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي تعكس استعدادات دبي لإبهار العالم بما تقدمه من عروض وألعاب نارية مميزة في جميع وجهاتها ومعالمها الرئيسة، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الضخمة التي يحييها أشهر نجوم الغناء في المنطقة والعالم.

تغطية حصرية ومميزة

وتأتي هذه التغطية في إطار التزامات «المؤسسة» الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي الطموحة، وتعزيز ريادة الإمارة، وترسيخ مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وستقوم مؤسسة دبي للإعلام، عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، بتقديم تغطية حصرية ومميزة لاحتفالات العام الجديد في دبي، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة من خلال شبكة واسعة من المراسلين والإعلاميين الذين سيتم توزيعهم على كل مواقع الاحتفالات، للإسهام في نقل الحدث مباشرة عبر قنوات «دبي للإعلام»، ومن خلال استوديوهات حديثة تمت إقامتها في العديد من وجهات الإمارة الرئيسة، وسيتولى مسؤوليتها فريق عمل متكامل، يتميز بخبرته الواسعة وحرفيته العالية في العمل الإعلامي الميداني وتغطية الأحداث الضخمة، ما يعكس إمكانات المؤسسة وقدراتها اللوجستية والفنية، وما تمتلكه من قدرة عالية على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج المحتوى.

«في حب العالم لدبي»

ومع إعلان دبي عن جاهزيتها الكاملة لإبهار العالم بالعروض المميزة لبرج خليفة احتفالاً بالعام الجديد، حيث تضيء الألعاب النارية سماء الإمارة لتزينها بأجمل الألوان، إلى جانب عروض طائرات «الدرون»، والحفلات الغنائية الخاصة لاستقبال العام الجديد، كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء التحضيرات لبث أمسية غنائية مميزة تحمل عنوان «في حب دبي»، سيتولى تقديمها الإعلامي أحمد عبدالله ورؤى الصبان، من الاستوديو الخاص الذي أقامته مؤسسة دبي للإعلام في فندق جميرا أبراج الإمارات، المطل على متحف المستقبل، المصنف كأجمل مبنى في العالم.

وتتضمن الأمسية، التي تنطلق على الهواء مباشرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، مجموعة من الفقرات المميزة، من أبرزها فقرة «حب فخر الأجيال لدبي»، و«في حب دبي لأم الشيوخ»، و«في حب العالم لدبي»، وكذلك «دبي مدينة المستقبل»، حيث تستعرض كل فقرة باقة من المحاور والموضوعات التي تبرز مكانة دبي وريادتها العالمية، وما تتميز به من إمكانات لا محدودة، إلى جانب مجموعة من التقارير التي تم إعدادها خصيصاً لهذه الأمسية، وتستعرض علاقة دبي مع العالم، وجهودها في استشراف المستقبل ورسم ملامحه.

أغانٍ وقصائد

كما ستحلّ الفنانة الإماراتية أحلام ضيفة على الأمسية لتقدم بصوتها الشجي مجموعة من الأغاني المميزة التي تحمل في كلماتها بصمات العديد من الشعراء المعروفين، ومن بينها «بطل السلام»، و«محمد الجلمود»، و«راشد نبض دبي»، و«أم الوطن»، و«شيخة دبي»، و«يا هند»، و«سلام الله»، و«رضاج يا دبي»، و«عيوني بس»، و«غزيل فلة» و«اسمع صدى صوتك»، و«دبي دانة الدنيا»، حيث تعكس تشكيلة الأغاني التي ستقدمها الفنانة أحلام في قوالب موسيقية وغنائية متنوعة، مدى تعلق الشعراء والأدباء بدبي التي منحتهم الكثير من الدعم والمحبة، وأسهمت في رفع مكانتهم الأدبية، إيماناً منها بأهمية الشعر بوصفه من ركائز هوية دبي الثقافية.

«العام الجديد 2025»

ضمن مواكبتها لاحتفالات دبي بالعام الجديد، ستقدم مؤسسة دبي للإعلام، بدءاً من الساعة 11:00 من مساء غد وحتى صباح بعد غد الأول من يناير 2025، حلقة خاصة تحمل عنوان «العام الجديد 2025»، يقدمها المذيعان شيما ومحمد سالم، من استوديوهات المؤسسة المقامة في منطقة برج بارك، وخلالها سيتم توحيد البث عبر شاشات «تلفزيون دبي» و«قناة سما دبي» و«دبي ون»، تمهيداً لتقديم تغطية حصرية ومتكاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، تتخللها مجموعة واسعة من الفقرات المتنوعة واللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية المباشرة التي ستقدمها شبكة مراسلي المؤسسة وطواقمها الموزعة على برج خليفة، المبنى الأعلى في العالم، والقرية العالمية، ومنطقة برج بارك الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومنطقة السيف، وبرواز دبي، وبرج العرب، وذا بوينت في جزيرة نخلة جميرا، وفستيفال سيتي، والقرية العالمية، ودبي كريك هاربور، ومدينة إكسبو دبي، وغيرها من المواقع الحيوية في الإمارة.

وستتخلل التغطية المباشرة بث مجموعة من التقارير التي تنقل نبض المدينة، وما تشهده من عروض ترفيهية وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، وترصد عروض الألعاب النارية التي ستشهدها مختلف المواقع في دبي، وصولاً إلى العد التنازلي للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي الذي سيقام في منطقة برج خليفة، حيث تنطلق الألعاب النارية في سماء دبي بدءاً من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً، لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من أنحاء العالم.

علامة فارقة

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن احتفالات رأس السنة الميلادية بدبي تمثل حدثاً عالمياً فريداً، يضع الإمارة في دائرة اهتمام وترقّب العالم الذي تعود على مدار سنوات متابعة ما تقدمه من عروض، وقالت: «لطالما كانت دبي مركزاً للاحتفالات الاستثنائية، وتُعد العروض والألعاب النارية التي تقام في برج خليفة، أطول برج في العالم، علامة فارقة تترقبها الجماهير من مختلف أنحاء العالم»، وأضافت: «وضعت (دبي للإعلام) خطة متكاملة لمواكبة احتفالات العام الجديد، تهدف إلى تقديم تغطية شاملة عبر جميع قنواتها ومنصاتها، لنقل أجواء الفرح والاحتفال من مختلف أنحاء الإمارة، ما يعكس تميز دبي وتفردها في تقديم تجارب ترفيهية مميزة، قادرة على إبهار الجميع»، وأشارت إلى أن ضخامة الحدث تتطلب تغطية مبتكرة ومتجددة تواكب متطلبات الحدث الاستثنائي، وتبرز جمال الإمارة وروعتها، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى جميع شركاء «دبي للإعلام» والجهات والمؤسسات المحلية التي تتعاون معها لتسهيل مهمة فرق عملها في نقل احتفالات الإمارة إلى العالم.

«DXB Today»

سيكون الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية على موعد مع حلقة خاصة من برنامج «DXB Today»، الذي سيطل على شاشة قناة «دبي ون» في تمام الساعة 11:00 مساءً، وستتضمن الحلقة، التي سيقدمها جاد شهيب وسالي سعيد وإيمي كيتشنغمان، مجموعة من التقارير الخاصة التي ترصد تفاعل سكان الإمارة وزوارها مع ما تشهده من فعاليات واحتفالات بالعام الجديد.

«العالم في 2024»

يواكب مركز الأخبار التابع لـ«دبي للإعلام» العام الجديد عبر حلقة خاصة تحمل عنوان «العالم في 2024»، يبدأ بثها عبر تلفزيون دبي في تمام الساعة 7:30 مساء غد، وخلالها سيرصد محمد الكعبي وجلنار جردلي أبرز ما شهده عام 2024 من أحداث سياسية واقتصادية، وأزمات ونزاعات، وانتخابات في أكثر من 50 دولة، من أبرزها انتخابات الرئاسة الأميركية التي شكلت تحولاً سياسياً عالمياً، كما تستعرض الحلقة الإنجازات التكنولوجية التي تصدرها تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك أبرز الابتكارات في علاج الأمراض المستعصية، والألعاب الأولمبية الصيفية التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى قضايا التغير المناخي التي بحثها العالم في مؤتمر «كوب 29» بناءً على «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي وقعته دول العالم خلال مؤتمر «كوب 28» الذي استضافته الدولة، كما تستعرض إنجازات الدولة وتصدرها في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية، إضافة إلى ما حققته دبي من نجاحات وأرقام قياسية في العديد من المجالات.

«دبي هذا الصباح»

حلقة كاملة من برنامج «دبي هذا الصباح»، الذي يُبث عبر شاشة تلفزيون دبي، ستخصص لتقديم تقارير متنوعة ترصد أبرز النجاحات التي حققتها دبي خلال 2024، والفعاليات والأحداث التي شهدتها، إضافة إلى تقارير أخرى تضيء على الاستعدادات اللوجستية وعمليات التنظيم التي ترافق الاحتفالات في دبي، وقدرتها على إبهار العالم، والجهود التي تبذلها فرق القيادة العامة لشرطة دبي لتأمين احتفالات العام الجديد، والتسهيلات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمحافظة على انسيابية الحركة في شوارع الإمارة خلال فترة الاحتفالات، كما يتضمن البرنامج عرض تقارير أخرى ترصد أبرز الأحداث الترفيهية ومستويات السياحة ومعدلات الإشغال الفندقي في دبي، وكذلك تقارير توثق أبرز الأحداث حول العالم، واحتفالات المدن العالمية بالعام الجديد.

. شبكة مراسلي «المؤسسة» وطواقمها موزعة على برج خليفة، المبنى الأعلى في العالم، والقرية العالمية، ومنطقة برج بارك الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومنطقة السيف، وبرواز دبي، وبرج العرب، وذا بوينت في جزيرة نخلة جميرا، وفيستيفال سيتي، والقرية العالمية، ودبي كريك هاربور، ومدينة إكسبو دبي، وغيرها من المواقع الحيوية في الإمارة.

. مجموعة واسعة من الفقرات المتنوعة واللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية المباشرة.

. الفنانة الإماراتية أحلام تقدّم بأمسية «في حب دبي» مجموعة من الأغاني تحمل بصمات عدد من الشعراء المعروفين.