الامارات | «الشارقة للمسرح الكشفي» يسدل الستار على فعالياته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

وشهد اليوم الثاني تقديم أربعة عروض، جاء أولها بعنوان «تطيل» لمجموعة جوالة جامعة الشارقة، والثاني «وجوه الظلال» لمجموعة جوالة الجامعة القاسمية، وحمل العرض الثالث عنوان «الطمع» لمجموعة جوالة كشافة الشارقة (ب)، بينما جاء العرض الرابع بعنوان «نجم» لمجموعة جوالة كشافة الشارقة (أ).

وفازت جوالة جامعة الشارقة بجائزة أفضل أداء جامعي، فيما نالت جوالة كشافة الجامعة القاسمية جائزة أفضل فرقة.

وفي الجوائز الفردية لليوم الثاني، فازت جوالة الجامعة القاسمية بجائزة أفضل فكرة عن عرضها «وجوه الظلال»، وتوجت مسرحية «تطيل» بجائزة أفضل معالجة للفكرة، فيما نال عبدالله الشعساني جائزة أفضل مسامر عن دوره في «وجوه الظلال».