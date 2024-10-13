الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان، أنّه "تمّ إسقاط 6 مسيّرات أوكرانيّة فوق مقاطعة بيلغورود، 6 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك" اللّيلة الماضية.

وكانت قد أفادت وزارة الدّفاع أمس، بـ"إسقاط 17 مسيّرة أوكرانيّة فوق إقليم كراسنودار، 16 فوق بحر آزوف، 12 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة بيلغورود".

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح السّبت، "مقتل مدني وإصابة 11 آخرين، بقصف أوكراني استهدف المقاطعة الجمعة".

فيما أشار حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتيف، إلى "تضرّر منازل في منطقتَين بالإقليم، جرّاء الهجوم بالطّائرات المسيّرة الأوكرانيّة، دون وقوع إصابات".