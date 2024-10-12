قاليباف من عين التينة: سندعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان

أكد رئيس رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه "أحمل رسالة دعم من المرشد ورئيس الجمهورية وشعبنا للشعب اللبناني والمقاومة".

واعلن انه "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، مشيرا الى "اننا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في لبنان".

واضاف :"سندعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان".