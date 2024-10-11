النشرة: انتشال جثمان طفلَين وإنقاذ شاب في الكرك جرّاء الغارة الإسرائيلية أمس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأنه "استكمالاً لمهمة الانقاذ جراء الغارة الإسرائيلية على الكرك أمس، تم انقاذ شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وهو على قيد الحياة، في حين تم انتشال جثمان طفلين شهيدين ذكر وأنثى يبلغان من العمر 6 و8 سنوات".

وأمس، أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن 9 شهداء وحوالى 30 جريحًا نتيجة الغارة الإسرائيلية على الكرك- زحلة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.