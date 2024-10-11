الشرطة الباكستانية: مقتل 20 في هجوم مسلح استهدف عمال مناجم جنوب غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن مقتل 20 في هجوم مسلح استهدف عمال مناجم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الضابط بمركز شرطة البلدة التي شهدت الهجوم والواقعة شرقي مدينة كويتا، همايون خا، إن مجموعة من المسلحين هاجمت مناجم شركة جنيد للفحم بمنطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح باستخدام أسلحة ثقيلة، وأضاف أنهم أطلقوا صواريخ وقنابل يدوية على المناجم أيضا، بحسب تعبيره.
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