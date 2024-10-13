توجّه رئيس تيّار "الكرامة" النّائب فيصل كرامي، بالشّكر إلى "جميع الجهود المبذولة من قبل السعودية على المستويات السّياسيّة والإغاثيّة كافّة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وخصوصًا تدشين السّفير السّعودي لدى لبنان وليد بخاري للجسر الجوّي الإغاثي بين لبنان والسّعوديّة، لدعم اللّبنانيّين".
وأكّد في تصريح، "أنّنا نؤيّد موقف السّعوديّة فيما يتعلّق بحلّ الدّولتَين، ودولة فلسطينية بحدود العام 1967 عاصمتها القدس الشّرقيّة، كما نؤيّد الجهود الدّبلوماسيّة لوقف إطلاق النّار في لبنان كبداية للحل".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي شكر السعودية على دعمها: نؤيد الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بلبنان كبداية للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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