تكنولوجيا: هاتف Redmi K80 قيد التطوير بالشراكة بين شاومي وTCL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم مؤخرًا تسريب المزيد من المعلومات حول سلسلة Redmi K80، والتي يتم تطويرها بالشراكة بين شاومي و TCL. من المتوقع أن يأتي Redmi K80 بشاشة TCL OLED، كما أكد برنامج HyperOS أن الهاتف الذكي سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. هذه المعلومات مصدرها XiaomiTime.

من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Redmi K80 في شهر نوفمبر. وبالنسبة للمواصفات الفنية، تم تسريب بعض المعلومات بالفعل. سيأتي Redmi K80 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما سيحتوي Redmi K80 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 4.

يحمل Redmi K80 الاسم الرمزي “zorn” ورقم الطراز الداخلي “O11″، في حين يحمل Redmi K80 Pro الاسم الرمزي “miro” ورقم الطراز “O11U”. من الجدير بالذكر أن رقم الطراز الداخلي لـ Redmi K80 كان قد تم تسريبه مسبقًا، وهو O11.

يشير سطر الكود “xiaomi_o11” إلى أن Redmi K80 سيستخدم لوحة AMOLED. بالإضافة إلى ذلك، الجزء “42_02_0a_cmd_mode_dsc_dsi_panel” في الكود يؤكد أن الهاتف سيأتي بشاشة TCL OLED، حيث أن الرقم “42” يشير إلى TCL، بينما الرقم “36” يمثل Tianma و”38″ يمثل سامسونج.

وبالنسبة لتوافر سلسلة Redmi K80 على المستوى العالمي، فالإجابة هي نعم. سيكون كل من Redmi K80 وK80 Pro متاحين رسميًا في الأسواق العالمية، وسيتم إعادة تسميتهما تحت علامة POCO. من المتوقع أن يتم تقديم هذه الهواتف الذكية كجزء من سلسلة POCO، وسنوافيكم بأي أخبار جديدة عند توفرها.

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