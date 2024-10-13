سفير لبنان بسلطنة عمان: طائرة محملة بـ40 طنًا من الأدوية والمساعدات تصل إلى بيروت غدًا

كشف سفير لبنان لدى سلطنة عُمان ألبير سماحة، أنّ "بتوجيهات من سلطان عمان هيثم بن طارق، ترسل الهيئة العُمانيّة للأعمال الخيريّة صباح يوم غد الإثنين في 14/10/2024، طائرةً محمّلةً بـ40 طنًّا من الأدوية والمساعدات الإنسانيّة، هبة مقدّمة من حكومة سلطنة عُمان إلى الحكومة والشعب اللبناني، في ظلّ العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأعرب باسم سفارة لبنان وأبناء الجالية اللّبنانيّة في سلطنة عُمان، عن "جزيل الشّكر وخالص التّقدير للسّلطان، على هذه المبادرة الإنسانيّة الطيّبة والكريمة تجاه لبنان"، لافتًا إلى أنّها "ليست بالغريبة عن سلطنة عُمان، الّتي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في الظّروف الصّعبة".