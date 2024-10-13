رئيس بلدية بقسطا استنكر استهداف مبنى في الشرحبيل: المنطقة سكنية بإمتياز ومحايدة عن أي عمل حزبي

أعرب رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر، عن إستنكاره لاستهداف مبنى سكني في منطقة الشرحبيل مما أدى الى تضرره بشكل كبير، وقد أنقذت العناية الالهية السكان في المنطقة من مجزرة".

كذلك أعرب مزهر، عن استغرباع "لما صدر عن احدى القنوات العربية خلال تغطية مراسلتها لحادثة إستهداف المبنى حيث أشارت الى ان منطقة الشرحبيل تنشط فيها إحدى الجماعات"، مؤكداً أن "بقسطا والشرحبيل هي منطقة سكنية بإمتياز وهي محايدة عن أي عمل حزبي وكل أهالي المنطقة يعرفون ذلك".

وتمنّى من الجميع "التحلّي بالحكمة وضبط النفس في هذه الأوقات الصعبة، ووأد الفتنة التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "مهندس البلدية سيكشف على المبنى المستهدف لإصدار تقرير مفصّل عن حالة المبنى وآلية تدعيمه".