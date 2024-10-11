بلينكن: نعزز الجهود لتفادي توسع الصراع بالشرق الأوسط ونعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان

ادّعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده "تعزز الجهود من أجل تفادي توسع الصراع في الشرق الأوسط وتعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان".
وقال في تصريح على هامش مشاركته في قمة قادة دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في لاوس، إن "الشعب اللبناني وحده هو من يقرر مصيره وهو من يختار رئيسه"، مضيفا "مصلحتنا جميعا خلق بيئة تسمح للناس بالعودة إلى منازلهم".
وتابع: "هناك قلق بالغ في آسيان إزاء المأساة التي يعيشها المدنيون في غزة"، مشيرا إلى أن "لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام الهجمات التي يشنها حزب الله الذي شكل تهديدا مستمرا لإسرائيل".
وذكر بلينكن "أننا أمام محور شر بقيادة إيران يبحث عن فتح جبهات جديدة ونحاول تفاديها".
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام بدعم أميركي، يتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان مع محاولات الجيش الإسرائيلي للتوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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