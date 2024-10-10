إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 4 أيام

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أفاد مسؤول فلسطيني بإغلاق السلطات الإسرائيلية، أمس، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، حتى مساء السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مدير الحرم، معتز أبو سنينة، قوله: إن «السلطات الإسرائيلية أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المسلمين، للسماح للمستوطنين بالاحتفال بأحد أعيادهم»، لافتاً إلى أن «عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم ومنع موظفي الأوقاف كافة من التواجد داخله».

وأضاف أن «الاحتلال يحول كافة أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، ويكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسة بالمنطقة، فيما يفسح المجال أمام مئات المستوطنين للقدوم إلى الحرم»، واصفاً سلوك «الحكومة الإسرائيلية بالعنصري، والمتعدي على حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية والصلوات للمسلمين».

بدوره، تحدث مدير عام الإدارة العامة لأوقاف الخليل، غسان الرجبي، عن «الاعتداءات المستمرة بحق الحرم الإبراهيمي ومنع أذان الفجر لليوم الـ 27 على التوالي وقرار إغلاقه، ليصبح إغلاق الحرم 4 أيام متواصلة واقعاً غير معهود من قبل، وهذا يندرج ضمن التغول غير المسبوق الذي تتعرض له المقدسات».

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، أمس، على مسجد في منطقة «خربة طانا» التابعة لبلدة «بيت فوريك» شرق نابلس.

وأفاد مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي «طانا»، ثائر حنني في تصريح نقلته وكالة «وفا»، بأن «المستوطنين هاجموا المسجد الوحيد في خربة طانا، وحطموا خلايا الطاقة الشمسية والأثاث بداخله، وعاثوا فيه خراباً».

وذكر أن «خربة طانا تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين، وجرى تهجير الأهالي منها قسراً لأكثر من مرة في محاولة للاستيلاء على المنطقة».