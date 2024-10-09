خارجية الصين: نشعر بقلق عميق من الاضطرابات في الشرق الأوسط ونعارض تكثيف الصراعات وتوسيعها

اكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "على المجتمع الدولي خصوصا القوى المؤثرة أداء دور بناء لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط"، مشيرة الى اننا "نشعر بقلق عميق من الاضطرابات في الشرق الأوسط ونعارض تكثيف الصراعات وتوسيعها".

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