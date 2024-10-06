شكرا لقرائتكم خبر عن 395 مهاجرًا يصلون إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

المهاجرون إلى المملكة المتحدة

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي 395 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة، بعد عبور القنال الإنجليزي، في أول مجموعة من الوافدين منذ خمسة أيام.وكان آخر مجموعة من الوافدين، الذين سافروا على متن سبعة قوارب ترفع إجمالي عدد المهاجرين هذا العام إلى 25 ألفا و639.هذا بالمقارنة بـ25 ألفًا و330، في نفس التاريخ العام الماضي و33 ألفا و611 في عام 2022.وصور بعض من هؤلاء الوافدين، وهم يرتدون سترات نجاة، بينما نقلوا إلى الشاطئ في دوفر، على متن سفينة تابعة لقوات الحدود.وجاء الوافدون، في نفس اليوم الذي وافقت فيه المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى على خطة عمل لمكافحة التهريب، بهدف تعزيز التعاون بشأن القضية في أعقاب محادثات في إيطاليا.