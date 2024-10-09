السعودية | 40 ْمئوية.. “مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة” تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة “9”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأربعاء، على معظم الخليج 365.

وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة سجّلتا أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 9 درجات فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 39 ْمئوية في العلا، و38 في ينبع، و37 درجة في بريدة والأحساء ورفحاء، و36 في كل من: الدمام وحائل وعرعر وسكاكا وجازان ووادي الدواسر والدوادمي وشرورة وحفر الباطن والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 9 درجات، تليها أبها 16 درجة، والباحة وطريف 18 ْمئوية، والمجمعة وحفر الباطن والقريات 19 درجة.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط