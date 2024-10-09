اتحاد بلديات بنت جبيل ناشد المجتمع الدولي الى ضرورة التدخل لوقف تمادي إسرائيل

اشار إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، الى انه "وبعد مرور ثلاثة ايام على إستهداف مركز إطفاء برعشيت التابع لإتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لا يزال العديد من افراد الطاقم تحت الركام ولم يعرف مصيرهم بعد، ويصر العدو الإسرائيلي الى اليوم منع الطواقم الإسعافية والإنقاذية من الصليب الأحمر والدفاع المدني والجيش اللبناني من العمل على إنتشال بقية الأفراد، نناشد المجتمع الدولي والهيئات الأهلية الى ضرورة التدخل لوقف تمادي العدو الإسرائيلي في إستهداف الطواقم العاملة في الشأن الإنساني"، داعيا الى "ضرورة الإسراع في التدخل الفوري لإنتشال بقية الطاقم الموجود".

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