نقابة المحررين اطلقت حملة دعم للصحافيين المنتسبين إليها ممن تضرروا جراء العدوان

أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان الى انه "دعماً للصحافيين المنتسبين إليها الذين تهدمّت منازلهم كليّاً وتضرّرت سياراتهم، ونزحوا الى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم وما يكبدهم ذلك من نفقات لا قدرة لهم على تحمل اعبائها في ظلّ أوضاع متفجرّة قد يطول أمدها، قررّت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إطلاق حملة دعم لتمكينهم من الاستمرار في عملهم والتعويض ما أمكن عن الاضرار التي منيوا بها. وهي عمدت من أجل ذلك الى فتح حسابات "فريش" خاصة مفتوحة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو في فرنسبنك لتكون في متناول الراغبين في تقديم الدعم لهم. وهي كالآتي: 1- ليرة لبنانية : 0123LBP1519029594001 2- دولار اميركي: 0123USD1519029594001 3- يورو : 0123EUR1519029594001 وأكدت النقابة أنه "بامكان الراغبين في المساعدة تقديم الدعم المادي المباشر في مقّر النقابة طوال ايام العمل الاسبوعي ضمن الدوام الرسمي. وستقوم النقابة بتقديم المساعدات حال توافرها وفق معايير واولويات واضحة ومحددة تعتمد أقصى معايير الشفافية، والتزام أصول التدقيق المالي اللازم".

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