افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إصابة شخصين بجروح إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه كريات شمونة". كما اعلن الجيش الإسرائيلي، انه "رصدنا إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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