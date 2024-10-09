وديع الخازن التقى بري في عين التينة وعرض معه آخر التطورات

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير السابق وديع الخازن في عين التينة، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر التطورات في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان.

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