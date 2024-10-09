دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، والاشتباكات ما زالت مستمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قوات اسرائيلية أثناء محاولتها التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن والاشتباكات ما زالت مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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