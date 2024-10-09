الخليج اليوم .. السعودية تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي لزعماء الأديان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شاركت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الاجتماع الـ22 للأمانة العامة للمؤتمر الدولي لزعماء الأديان العالمية في جمهورية كازاخستان، الذي انطلقت فعالياته اليوم في أستانا عاصمة كازاخستان، بحضور ممثلين في عدد من دول العالم.

وألقى ممثل المملكة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الفارس، كلمة أوضح فيها أن من أعظم مقاصد الإسلام أنه رحمة للعالمين، مشيراً إلى أن السعودية تسعى لمد جسور التفاهم بين مختلف الديانات والثقافات، وكان من نتائج ذلك العديد من الأعمال والمبادرات والمؤتمرات والجهود، وصولًا إلى مأسسة تلك الجهود بمبادرة إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات الذي أسس منصة عالمية للحوار الدولي وكان له دور بارز ورائد في هذا المجال.

واستعرض الدكتور الفارس جانبًا من الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مباركة كل جهد يدعو للتسامح وتعزيز ثقافة الحوار وبيان منهج الإسلام الوسطي المعتدل، والتعاون والعمل والتنسيق مع الجهود الدولية كافة لتحقيق الفاعلية والتكامل في موضوع الحوار.