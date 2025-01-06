أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية- واس، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التقى في مقر وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.
ويأتي ذلك قبيل زيارة مرتقبة لهوكشتاين إلى لبنان في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وقبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية السعودية التقى هوكشتاين بالرياض وبحثا التطورات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.