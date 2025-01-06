وزير خارجية السعودية التقى هوكشتاين بالرياض وبحثا التطورات في لبنان

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية- واس، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التقى في مقر وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

ويأتي ذلك قبيل زيارة مرتقبة لهوكشتاين إلى لبنان في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وقبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني.