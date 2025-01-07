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مصري لسعودي قال له بفلوس السعودية: خيرها عليا من وأنا صغير .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - رد أحد المصريين بطريقة محترمة على مواطن سعودي قال له أن سفره لأوروبا “بفلوس السعودية”.

وقال المصري في مقطع فيديو سجله: “إحنا شغالين في السعودية طبيعي هنسافر بفلوس السعودية.. معظم الخير اللي في حياتي من السعودية ربنا يديم عليها الأمن والأمان”.

وأضاف: “السعودية خيرها عليا من وأنا عيل صغير لحد ما كبرت وربنا أكرمني فيها وفتحت لي أبواب رزق وأبواب خير وبركة”.

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